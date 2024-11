Jan Hofer schwärmt von seinem neuen Leben auf Mallorca

Präsenz in Deutschland ist Jan Hofer wichtig

Trotz seines neuen Lebensmittelpunkts will Jan Hofer die Zelte in seinem Heimatland nicht ganz abbrechen und «werde weiterhin für einzelne Projekte nach Deutschland fliegen». «Eine gewisse Präsenz in Deutschland ist wichtig, wenn man weiter in den Medien arbeiten möchte», betonte er. Mit dem Wort Ruhestand könne er sowieso nichts anfangen. «Ich bin trotzdem nicht in Rente, das Wort finde ich schrecklich». Der 74–Jährige wolle möglichst lange aktiv bleiben und «weiter am Leben teilhaben».