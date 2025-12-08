Jan Josef Liefers dankt Fans für historischen «Tatort»-Erfolg

«So gut, dass wir Euch haben»

Dazu schrieb der 61–Jährige: «Sach ma, ihr könnt mir doch morgens nich so einen Schreck einjagen» und fügte ein Emoji mit Herzchenaugen hinzu. Dann hielt er noch, versehen mit einem roten Herzen, und unter Verweis auf den Episodentitel fest: «Fast jede und jeder Zweite von Euch wollte gestern mit uns das Rad neu erfinden und unsere herrliche Mechthild verabschieden? Ihr seid schon crazy!» Liefers drückte zum Abschluss noch seine Dankbarkeit an das TV–Publikum aus: «Grosses Dankeschön, so gut, dass wir Euch haben!»