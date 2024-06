Jan Josef Liefers kündigt originellen Mitmach-Podcast an

Zu seinen Schlafproblemen hat sich Schauspieler Jan Josef Liefers (59) schon des Öfteren in Interviews geäussert, sogar in die Songtexte seiner Band Radio Doria hat das Thema bereits Einzug gehalten, wie etwa bei dem «Mondlied». Wie er nun auf seinem Instagram–Account bekanntgab, möchte er das Phänomen der Schlaflosigkeit und den Schlaf an sich nun auch in einem eigenen Podcast tiefergehend diskutieren.