Jan Josef Liefers trauert um verstorbenen Freund Tobias Langhoff

Jan Josef Liefers nimmt mit emotionalen Worten Abschied

«Einen Nachruf soll ich schreiben? Auf dich, Tobias, meinen besten und ältesten Freund?», beginnt der «Tatort»-Star den emotionalen Text. Die beiden lernten sich in den 80er Jahren auf der Schauspielschule Ernst Busch in Schöneweide kennen. «Wir wurden während des Studiums und in unseren ersten drei Jahren am Deutschen Theater dermassen symbiotisch, dass einige überzeugt waren, wir wären ein schwules Paar», schreibt Liefers über ihre Freundschaft. «Wir haben einfach immer alles zusammen gemacht. Alles, ausser schlafen.»