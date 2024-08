Jan Josef Liefers wird 60: Boern-Out noch lange nicht in Sicht

Der «Neuen Osnabrücker Zeitung» verriet er, dass er im Jahr 2004 sogar mit seinem Boerne–Bart geheiratet habe, weil die Hochzeit mit Anna Loos während der Dreharbeiten zum Münster–«Tatort» stattgefunden hätte. Sein Plan, ohne das Boerne–Kostüm in der Öffentlichkeit nicht von «Tatort»–Fans erkannt zu werden, sei anfangs noch aufgegangen. Seit er mit seinem privaten Look häufiger in TV–Shows präsent sei, habe sich dieser Effekt jedoch in Luft aufgelöst. «Heute erkennen mich Menschen sogar im Schwimmbad oder am Strand mit nassen Haaren und in Badehose», so Liefers. «Die Leute lassen sich nicht mehr täuschen durch die Abwesenheit des Barts. Mir ist es auch schon passiert, dass ich geblitzt wurde und das Beweisfoto in fünffacher Ausfertigung zugeschickt bekam – mit der Bitte um ein Autogramm. Zahlen musste ich aber trotzdem.»