Jan Köppen: Lilly Becker steht im Dschungelcamp über den anderen

Am 24. Januar öffnet das Dschungelcamp wieder seine Tore für die abenteuerlustigen Promis. Als Moderator an Sonja Zietlows (56) Seite ist auch in diesem Jahr wieder Jan Köppen (41) dabei. Der hat sich die diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen im Interview mit RTL einmal ganz genau angeschaut – und kann auch schon ein Oberhaupt der Truppe ausmachen.