«Jan Ullrich - Der Gejagte»: Amazon Prime Video kündigt Doku-Serie an

Jan Ullrich: «Wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde»

Nachdem er in den späten 90er Jahren eine grosse Radsportbegeisterung in Deutschland rund um seinen Tour-de-France-Sieg im Jahr 1997 auslöste, geriet Ullrich mit Doping-Vorwürfen, Alkoholexzessen und Straftaten in die Schlagzeilen. In der Doku will Ullrich nun persönlich über seinen Weg sprechen. Dafür reist der Zuschauer zu seinen wichtigsten Karriereschauplätzen, von seinen Anfängen bis zu seinem grossen Triumph in Paris und auch zu den Orten, mit der er weniger schöne Momenten verbindet.