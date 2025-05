Jan Ullrich teilt Bild aus Krankenhaus: «Auf dem Wege der Besserung»

Dann kündigt Ullrich an, in seinem Podcast «Ulle & Rick» voraussichtlich in der kommenden Woche ausführlich über seinen Unfall zu sprechen. Auch sein Erscheinen beim «Jan Ullrich Cycling Festival» in Bad Dürrheim im Schwarzwald am 17. und 18. Mai bestätigt er trotz seines schweren Unfalls. «Wir sehen uns spätestens nächstes Wochenende!», schreibt er als Schluss seiner Story.