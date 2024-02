Jana Ina und Giovanni Zarrella: Wer hat das bessere Händchen für Mode?

Jana Ina: Ja, ich glaube, das kam auch mit dem Alter, mit dem Mamasein. Für den Alltag sind Sneaker einfach perfekt, und Gott sei Dank hat sich auch die Mode so verändert, dass jede Frau sogar ein Abendkleid mit Sneakern tragen kann. Die sind so fashion und so cool heutzutage. Und dazu kommt noch, dass sie bequem sind. Heutzutage kombiniere ich Sneaker mit allem Möglichen. Und wenn ich wirklich in High Heels irgendwo auftrete, sind das immer Arbeitsklamotten, weil es sein muss. Sonst habe ich nur Sneakers an.