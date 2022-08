Sehen Sie es für sich als Verpflichtung an, sich als Prominente für einen guten Zweck zu engagieren?

Zarrella: Ich sehe es nicht als Verpflichtung an, sondern als Selbstverständlichkeit. Es gibt so viele Institutionen, die Hilfe brauchen. Uns geht es Gott sei Dank gut, aber es geht nicht allen so. Es gibt so viele Tiere weltweit, die in schlimmen Zuständen leben und dringend ein Zuhause brauchen. Seit ich mit Fressnapf eng zusammen arbeite, ist mir das Ganze noch bewusster geworden und deswegen bin ich stolz darauf einiges mit meiner Hilfe verändern und bewegen zu können.