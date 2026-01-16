Jana Ina Zarrella & Monica Meier-Ivancan zeigen Freundschafts-Tattoo

Jana Ina und Monica verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Die beiden waren oft gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen – und sogar zeitgleich schwanger. Im Gespräch mit spot on news sprach die 49–Jährige über ihr besonderes Verhältnis: "Monica und ich sind sehr gut befreundet. Wir haben uns bei den Dreharbeiten zu ‹Das Model und der Freak› kennengelernt. In dieser Zeit haben wir viel gemeinsam unternommen, denn wir waren damals beide noch nicht verheiratet und hatten beide keine Kinder. Im Laufe der Zeit ist daraus eine sehr tolle Freundschaft entstanden.