Jana Ina Zarrella stellt erneut ihre Tierliebe unter Beweis

Unter den Ausgezeichneten ist in diesem Jahr unter anderem Sabine John von pro vobis - Verein für Senioren und Tiere in Not e.V. «Die Auszeichnung von Tierschützerinnen wie Sabine John ist für mich eine Herzensangelegenheit, denn mit der Initiative »tierisch engagiert« möchten wir Menschen wie sie, die als Vorbilder vorangehen, unterstützen und ihre Arbeit sichtbar machen. Für viele Senioren ist das Haustier im Alter der einzige Sozialkontakt. Doch insbesondere die Tierarztkosten belasten die Senioren finanziell stark. Hier setzt die Arbeit von Sabine John an», erklärt Torsten Toeller, Gründer und Inhaber der Fressnapf-Gruppe.