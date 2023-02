Stargast von Richard Lugner (90) ist in diesem Jahr Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda (85). Die sorgte im Vorfeld für Aufregung, weil sie laut «Bild» nicht in Lugners Limousine einsteigen und lieber ihr eigenes Programm machen wollte. «Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen wird. Daraufhin sagte sie: Wir gehen doch in die Oper, da kann man doch nicht tanzen», zitiert die Zeitung Lugner. «Sie wusste bis gestern nicht, dass es ein Opernball und keine Oper ist.»