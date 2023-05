Jane Fonda enthüllt: Regisseur «musste meinen Orgasmus sehen»

Hollywood-Legende Jane Fonda (85) hat in einer US-Talkshow eine verstörende MeToo-Geschichte enthüllt. In der Sendung «Watch What Happens Live with Andy Cohen» wurde Fonda von Gastgeber Andy Cohen (54) nach einem Filmschaffenden aus ihrer Vergangenheit gefragt, der einen Versuch unternommen hatte, mit ihr zu schlafen. Die zweifache Oscarpreisträgerin nannte die französische Regielegende René Clément (1913-1996).