Jane Fonda hat keine Angst vor dem Tod: «Es stört mich nicht wirklich»

Darum trinkt Jane Fonda keinen Alkohol

Ab dem 29. April sind die letzten neuen Folgen ihrer Netflix-Serie «Grace and Frankie» zu sehen, in der sie neben Lily Tomlin (82) spielt. Im Gegensatz zu ihrer Figur Grace hat Fonda dem Alkohol komplett abgeschworen. Die 84-Jährige hänge am nächsten Tag «auf halbmast», wenn sie am Abend auch nur einen Martini trinken würde. Das sei ihr in jüngeren Jahren nicht so gegangen, aber im Alter habe Alkohol andere Auswirkungen. Sie lässt durchblicken, dass es ihr grundsätzlich ganz gut gehe, da sie aber nur noch eine begrenzte Zahl an neuen Morgen erleben werde, wolle sie diese auch geniessen können.