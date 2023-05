Starker Auftritt in Cannes

Jane Fonda: So aufregend sah eine schwarze Hose noch nie aus

Am Freitag hat Jane Fonda mit ihren Worten in Cannes für Furore gesorgt, am Samstag mit ihrem Outfit: Die 85-Jährige erschien in einem asymmetrischen, funkelnden Kleid mit Hose.