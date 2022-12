Jane Fonda spricht bei Klima-Kundgebung in Washington D.C.

Bei ihrer Rückkehr nach Washington D.C. am Freitag erhielt Jane Fonda Unterstützung von Schauspielerin Taylor Schilling (38). Unter anderem rief Fonda in ihrer Rede den US-Präsidenten Joe Biden (80) zu mehr Klimaschutzbemühungen auf und forderte, den nationalen Klimanotstand auszurufen. «Die Zeit läuft uns davon», so die 84-Jährige. «Wissenschaftler sagen, dass wir uns in unserem letzten Jahrzehnts des Handelns befinden.»