Jane Seymour wird 75: Vom Bond-Girl zur Ärztin aus Leidenschaft

1988 wäre Jane Seymour fast gestorben

1988 spielte Jane Seymour die Rolle der Maria Callas in der Miniserie «Onassis: The Richest Man in the World», die ihr einen Emmy einbrachte. Bei den Dreharbeiten wäre sie allerdings beinahe gestorben, wie sie später verriet. Sie erlitt damals einen anaphylaktischen Schock – eine lebensbedrohliche allergische Reaktion – und habe «ihren Körper verlassen», bevor sie wiederbelebt wurde. «Ich habe gelernt, dass das Einzige, was man mitnimmt, wenn man stirbt, die Liebe ist, die man in seinem Leben geteilt hat, und das, was man bewirkt hat», erzählte sie in dem Format «Unapologetically» von «Yahoo UK».