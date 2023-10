Jane Seymour zeigt sich mit ihrem neuen Partner

Ihr neuer Partner ist Musiker

Nun also hat sie den nächsten Mann an ihrer Seite. Die neue Liebe gab sie jetzt offiziell auf Instagram bekannt. Dort postete sie zwei Fotos mit dem Musiker John Zambetti. Er ist Gitarrist und langjähriges Mitglied der «British Invasion Style Rock»–Band The Malibooz. Zu den Fotos schrieb sie: «Ich war noch nie glücklicher.» Das Paar posiert strahlend vor einem Pool. Jane Seymour trägt auf den Bildern ein figurbetontes Minikleid in schillerndem Gold und eine strukturierte Strickjacke in Dunkelgrau. Auf einem der Bilder küsst der Musiker sie zärtlich auf ihre Haare.