«Jane the Virgin»-Star Francisco San Martin stirbt mit 39 Jahren

Bekannt aus «Jane the Virgin»

Francisco San Martin wurde laut «Forbes» auf der Insel Mallorca geboren, wuchs im US–Bundesstaat Montana auf und zog später mit seiner Familie in die spanische Hauptstadt Madrid. Der Schauspieler war in mehreren spanischsprachigen Film– und TV–Produktionen zu sehen. Von 2010 bis 2011 verkörperte er in 59 Folgen der Seifenoper «Zeit der Sehnsucht» die Figur Dario Hernandez. 2017 war er als Mateo in 16 Folgen der Serie «Reich und schön» zu sehen.