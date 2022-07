«Jane the Virgin»-Star Gina Rodriguez erwartet ihr erstes Kind

Gina Rodriguez (38) hat doppelt Grund zu feiern. Am Samstag (30. Juli) wurde die Schauspielerin 38 Jahre alt. Doch damit nicht genug: Am selben Tag gab der «Jane the Virgin»-Star bekannt, zum ersten Mal Mutter zu werden. Bei Instagram teilte Rodriguez einen Zusammenschnitt, in dem Fotos und Videos von ihr selbst und ihrem Ehemann Joe LoCicero (35) zu sehen sind. Am Ende erscheint ein Clip, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. «Dieser Geburtstag ist einfach anders», schrieb Rodriguez dazu.