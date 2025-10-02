Janet und Paris Jackson umarmen sich herzlich bei Tom Ford Show

Eleganz in Schwarz

Paris präsentierte sich in einer eleganten schwarzen Robe, die durch einen gewagten Schlitz bis zum Oberschenkel besonders ins Auge fiel. Janet wählte ebenfalls ein komplett schwarzes Ensemble und setzte dabei auf einen raffinierten Mix aus verschiedenen Materialien und Schnitten. Die Schwester der Musiklegende kombinierte ein kurzärmeliges Ledertop mit Gürtel zu einem bodenlangen Rock und Stilettos. Ein wallender Blazer rundete den glamourösen Look der «Scream»–Interpretin ab.