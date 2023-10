Janice in «Friends»: Maggie Wheeler nimmt Abschied von Matthew Perry

Die Trauer um Matthew Perry (1969–2023) ist gross. Der Schauspieler wurde am Samstag (28. Oktober) tot in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden. In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Fans und Kollegen Abschied von Perry, der als Chandler Bing in der Sitcom «Friends» (1994 bis 2004) berühmt wurde. Auch Maggie Wheeler (62), die in der Serie seine On–Off–Freundin Janice spielte, meldete sich in einem Instagram–Beitrag zu Wort.