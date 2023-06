Janin Ullmann: Das ist ihr grösster Luxus im Urlaub

Wie sehr geniessen Sie es, endlich wieder am Meer zu sein und Sonne zu tanken?

Janin Ullmann: Ich geniesse es 10 von 10 - 11 von 10 vielleicht sogar, weil ich in letzter Zeit gar nicht so oft am Meer war. Ich lebe ja in Hamburg und selbst da versuche ich eigentlich ein- bis zweimal im Jahr mal an die Nord- oder Ostsee zu fahren. Am Meer zu sein, macht mich einfach glücklich und ich bin dann immer so bei mir. Wasser strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, das finde ich sehr schön.