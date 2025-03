Janin Ullmann: Was sie Mädchen und jungen Frauen rät

Janin Ullmann (43) und Dokumentarfilme – eine eher ungewöhnliche Kombination. Für den Doku–Kurzfilm "The Final Copy of Ilon Specht« hat die Schauspielerin und Moderatorin eine Ausnahme gemacht. In Hamburg präsentierte die 43–Jährige den Streifen des zweifachen Oscarpreisträgers und Regisseurs Ben Proudfoot (34), der auf das Leben der Werbetexterin Ilon Specht zurückblickt. Specht erfand 1973 den legendären Werbeslogan »Because I‹m worth it" – den L›Oréal Paris bis heute verwendet und der stellvertretend für das Feminismus–Engagement der Beauty–Marke steht.