Janni Hönscheid und Peer Kusmagk schmieden wieder Umzugspläne

Nun könnte also wieder eine grosse Veränderung für die Familie anstehen. «Peer und ich schlafen gerade super wenig und sind permanent am Organisieren. Aber zum ersten Mal in einer langen Zeit fühle ich mich wieder richtig zuversichtlich und lebendig», gestand Janni Hönscheid. Sie freue sich auf die Zukunft. Eines steht für sie jedenfalls fest: «Wir wollen nicht wieder an so einem Hotspot wohnen, wo viele Leute Ferienhäuser haben und alles auf engem Raum ist, und dafür so wenig los.»