Jannik Kontalis: Realitystar fällt bei Oberbürgermeisterwahl durch

Krachende Schlappe für Jannik Kontalis (29). Der Reality–Star holte bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach nur 0,9 Prozent der Stimmen. Damit landete der parteilose Kandidat im ersten Wahlgang auf dem neunten und letzten Platz. «Superhart, tut mir für Mönchengladbach sehr sehr leid», sagte Jannik Kontalis zu RTL über seine Niederlage. Aber: «Mir geht es gut. Es war mir eine absolute Ehre, Teil des Ganzen zu sein», so der Ex von «Promi Big Brother»–Gewinnerin Yeliz Koc (31).