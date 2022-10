Japan-Fussballer Masato Kudo stirbt mit nur 32 Jahren

Die internationale Fussball-Szene trauert um den ehemaligen japanischen Nationalspieler Masato Kudo. Wie unter anderem die australische Zeitung «The Singleton Argus» meldet, starb der Profifussballer in seiner Heimat Japan an Komplikationen nach einer Gehirn-Operation. Er sei nach einem Eingriff in der vergangenen Woche in Japan zunächst auf der Intensivstation gelegen, jedoch am Freitag verstorben. Kudo spielte unter anderem auch in der australischen Liga für Brisbane Roar.