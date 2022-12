Japan im Winter erleben: Zwischen Eis, Onsen, Tempeln und Schneeaffen

Besinnung im Zen-Tempel

Schon einmal eine Wanderung unter schneebedeckten Ginkos gemacht? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Auch die sonst so farbenfrohen Tempel passen sich mit einer weissen Schneehaube dem japanischen Winterwonderland an. In der Stadt Fukui in der Region Hokuriku kann, wer mag, sogar in einem Tempel übernachten und etwas in die hiesige Zen-Kultur schnuppern. Gegründet wurde das Kloster 1244 und noch heute führen über hundert Mönche einen klösterlichen Lebensstil und praktizieren Zen.