Jared Kushner: Donald Trumps Schwiegersohn offenbart Krebsdiagnose

Jared Kushner (41), der Ehemann von Donald Trumps (76) Tochter Ivanka (40), litt während seiner Zeit als Chefberater des Ex-Präsidenten an Schilddrüsenkrebs. Das enthüllt er laut übereinstimmenden Medienberichten in seiner bald erscheinenden Autobiografie «Breaking History: A White House Memoir». Demnach erhielt er die Diagnose im Jahr 2019 vom Leibarzt seines Schwiegervaters während einer Reise im Präsidentenflugzeug, der Air Force One.