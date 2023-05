Hollywood-Star Jared Leto (51) erschien im wohl spektakulärsten Look des Abends bei der diesjährigen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Auf dem roten Teppich posierte er als Choupette, jener französischen Birma-Katze mit den blauen Augen, die der verstorbene Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019) heiss und innig liebte.