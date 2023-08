Jared Leto als Karl Lagerfeld im Biopic? Das wünschte sich der Modezar

Karl Lagerfeld bei der Met Gala gewürdigt

In dem Interview sprach Leto auch über seinen Auftritt als Lagerfelds Katze Choupette bei der Met Gala im Mai in New York. «Ich wollte die Leute zum Lachen bringen. Vor allem wollte ich etwas machen, das Karl zum Lachen gebracht hätte, wenn er selbst noch hätte dort sein können.»