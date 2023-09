Jasmin Herren liebt 21 Jahre jüngeren Schlagersänger

Wie gut sie wirklich harmonieren, wollen sie in der Reality–Show «Forsthaus Rampensau Germany» (Joyn) beweisen. Neun Promi–Paare werden im Winter in einem Forsthaus in Österreich leben. Das Konzept ähnelt dem «Sommerhaus der Stars» (RTL), mit dem sich Jasmin Herren gut auskennt: 2019 nahm sie mit Willi Herren teil.