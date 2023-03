Jasmin Minz kehrt nach Schwangerschaft zu «Alles was zählt» zurück

Jasmin Minz (29) kehrt schon sehr bald zu «Alles was zählt» zurück. Ab dem 22. März verkörpert Minz in der populären RTL-Daily wieder Kim Steinkamp. Die Darstellerin hatte sich vor rund einem Jahr in die Babypause verabschiedet. Am 4. Mai letzten Jahres begrüssten sie und ihr Ehemann Paul einen gesunden Sohn in ihrer Familie. Für Minz ist es das erste Kind. Vor ihrer Schwangerschaft hatte sie eine Fehlgeburt erlitten.