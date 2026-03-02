Jasmin Tabatabai und mehr: Deutsch-Iraner fiebern mit ihrer Heimat mit

Kein anderer Staat habe in den Jahren «jemals etwas für die unterdrückte Bevölkerung» getan. Die Menschen feierten nun, dass «überhaupt jemand es geschafft hat, diesem Massenmörder Chamenei die Stirn zu bieten und ihn unter die Erde zu bringen. Auch wenn wir ihn lieber vor Gericht gesehen hätten!» Sein Tod sei aber ein «Etappen–Sieg», und den habe es gebraucht, «damit die Menschen im Iran sich nicht aufgeben, wissen, dass sie nicht vergessen wurden, Hoffnung schöpfen in einer hoffnungslosen Zeit». Es bleibe nun nur zu hoffen, «dass weiterhin so wenig Blut wie möglich vergossen wird».