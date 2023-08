Jasmin Wagner: «Blümchen» feiert Wacken-Sause mit Lord of the Lost

Trotz einiger gerümpfter Metal-Nasen liess sich Jasmin «Blümchen» Wagner in Wacken offensichtlich nicht die gute Laune verderben. Auf Instagram postete sie vor dem Auftritt ein Foto von sich vor dem ikonischen «Bullhead»-Logo des Festivals und kommentierte es fröhlich mit «Matsch- Monster! Can't wait to sing with Lord of the Lost tonight!».