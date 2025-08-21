Jasmin Wagner muss zwei weitere Konzerte absagen

Die Shows gehörten zu einer Reihe an 1990er–Jahre–Open–Air–Konzerten mit anderen Musikern. Der Veranstalter soll nun die gesamte Tour und damit auch ihre zwei Termine abgesagt haben. «Mir ist wichtig, dass ihr wisst: Die Absagen liegen nicht bei mir oder meinem Team», erklärte Wagner. Sie habe sich sehr auf ihre Fans gefreut und sei enttäuscht. Für die Rückerstattung sollen sich Fans an die Vorverkaufsstellen wenden, schrieb sie weiter und bedankte sich für ihr Verständnis und die Unterstützung.