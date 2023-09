Jasmin Wagner: So war ihre zweite Hochzeit

Trauung im Herrenhaus

Wie die «Bild» berichtete, fand die standesamtliche Trauung am Samstag (23. September) in einem Herrenhaus in Schleswig–Holstein statt. 200 Hochzeitsgäste sollen geladen worden sein. Jasmin Wagner, die in den 1990er–Jahren als «Blümchen» bekannt wurde, hält ihren Partner aus der Öffentlichkeit heraus. Zu Jahresbeginn hatte sie aber ihre Verlobung bei Instagram bekannt gegeben. Damals schrieb sie «Frohes neues Yeah!» zu einem Foto von ihrem Finger, an dem ein goldener Ring mit einem «Mother»–Schriftzug und ein funkelnder Verlobungsring prangten.