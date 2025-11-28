Jasmin Wagner: Was nach dem Blümchen-Abschied auf sie wartet

Nach Mannheim «nicht automatisch gleich Ruhe»

Im vergangenen Oktober veröffentlichte Blümchen mit «Magnet» noch eine neue Single. «Ich habe gezeigt, dass ich eine gute Songschreiberin bin, und das wird natürlich auch weiterhin wichtig für mich sein», erklärt sie im Interview. Doch nach ihrem Bühnenabschied freut sie sich vor allem auf mehr Zeit für die Familie, ihre Tochter kam im November 2022 zur Welt. «Wenn man tourt, hat man immer einen zerstückelten Sommer und einen zerstückelten Winter. Ich freue mich sehr darauf, dass wir auch mal darüber nachdenken können, drei Wochen in den Urlaub zu fahren – wie alle anderen auch.»