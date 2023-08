Jason Momoa appelliert an Hawaii-Touristen

Auch Ausreden lässt Momoa nicht zählen: «Redet euch auch nicht ein, dass eure Anwesenheit auf einer Insel, die so sehr leidet, notwendig ist.» Einen Dank richtet der Schauspieler an alle Menschen, die gespendet haben. Auch offizielle Stellen rufen immer wieder Touristen auf, die Insel Maui weiterhin zu meiden. Zwar kehren mittlerweile wieder erste Bewohner in ihre Häuser zurück, die Löscharbeiten dauern allerdings weiterhin an. Auch konnte noch keine abschliessende Bewertung der Zerstörungen vorgenommen werden.