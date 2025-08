Jason Momoa: Bewegende Glückwünsche und ein grosser Herzenswunsch

«Alles Gute zum Geburtstag, mi amor. Es gibt nichts, was ich mehr liebe, als das Leben an deiner Seite zu verbringen. Also auf ein weiteres Jahr wild und frei sein und ewig jung werden. Liebe dich so sehr», ist in der Bildunterschrift zu lesen. In weiteren privaten Schnappschüssen sind die Schauspielerin und Momoa am Strand zu sehen, auf dem Motorrad, auf einer nächtlichen Jeep–Tour oder tanzend im Wald.