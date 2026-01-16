Jason Momoa: Inniger Pärchen-Auftritt mit Freundin Adria Arjona

In seinem neuen Film spielt Momoa die Rolle des Jonny, der sich nach dem mysteriösen Tod seines Vaters mit seinem entfremdeten Halbbruder James (gespielt von Dave Bautista) verbünden muss. Da Bautista bei der Premiere im Regal Times Square nicht persönlich anwesend sein konnte, brachte der Cast kurzerhand einen lebensgrossen Pappaufsteller des Schauspielers mit auf den roten Teppich. Ebenfalls vor Ort waren die Co–Stars Morena Baccarin und Jacob Batalon.