Jason Momoa: Motorradfahrer kollidiert mit seinem Auto

Hollywood-Star Jason Momoa (42) war am Sonntag in einen Unfall mit einem Motorrad verwickelt. Das berichtet unter anderem «cbsnews.com» unter Berufung auf die California Highway Patrol (CHP). Die Polizeibehörde erklärte demnach, der Unfall habe sich am Sonntagvormittag in Calabasas ereignet. Laut dem Promiportal «TMZ» war der Motorradfahrer auf einer kurvenreichen Strasse auf die falsche Fahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Auto von Momoa kollidiert.