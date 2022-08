Jason Momoa: Seine «Fast & Furious»-Figur ist «eigen und androgyn»

«Aquaman and the Lost Kingdom» enthalte - neben aller Blockbuster-Action - aber auch eine zeitkritische Geschichte. «Es gibt auch eine Menge Zeug über das, was in unserer Umwelt vor sich geht», so Momoa. Im Film über den Comic-Herrscher der Meere würde der Klimawandel thematisiert werden, worauf der Hollywood-Star bestanden habe. «Aquaman 2» wird nach derzeitigem Stand am 16. März 2023 in den deutschen Kinos erscheinen.