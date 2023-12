Jason Momoa über «Aquaman»-Körper: «Ich schaufele einfach Essen rein»

Paul Rudd quält sich

Ob sein Kollege Paul Rudd (54) das gerne hört? Der 54–Jährige ist kein Fan des Ernährungsplans, den er einhalten muss, um sich in den Marvel–Helden Ant–Man zu verwandeln. Er nannte diesen «schrecklich» und «restriktiv» und erklärte, seine Vorbereitung auf den Film «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» sei ein echter «Horrortrip» gewesen. Rudd erzählte US–Medienberichten zufolge, als er Gast im Comedy–Food–Podcast «Off Menu» war, dass sein Ernährungsplan für den Superheldenfilm so intensiv gewesen sei, dass für ihn Mineralwasser zur Gaumenfreude geworden sei. «So schrecklich war diese Diät. Ich dachte: ‹Okay, ich kann jetzt etwas Mineralwasser haben, das habe ich mir verdient.›» Er fügte hinzu: «Es war nicht aromatisiert, ich wollte nicht durchdrehen.»