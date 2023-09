Bereits im Februar 2023 berichtete das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Umfeld der Ex–Partner, dass sich Sudeikis' Anwalt angeblich an einen New Yorker Richter gewandt hatte, um Fragen des Kindesunterhalts zu klären. Das Gericht soll daraufhin einen Anhörungstermin angesetzt haben. Darüber habe sich wiederum Olivia Wilde verwundert gezeigt, da sich sowohl ein New Yorker als auch ein kalifornisches Gericht darauf geeinigt hätten, sämtliche Sorgerechtsangelegenheiten in Los Angeles zu behandeln.