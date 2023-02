Rock-Legende Rod Stewart (78) freut sich über die Hochzeit seines ältesten Sohnes: Sean Stewart (42) hat in Las Vegas seiner Freundin Jody Weintraub (42) das Jawort gegeben. Laut «People» machte er ihr den Antrag während eines Dinners am Valentinstag. Noch am gleichen Abend beantragte das Paar die Heiratslizenz und liess sich in der Little Church of the West trauen.