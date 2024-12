Jay Leno räumt mit Gerüchten um Verletzungen auf

Er hatte tatsächlich mit der Mafia zu tun

Nachdem er mit den Gerüchten aufgeräumt hatte, erinnerte sich Leno an die Anfänge seiner Karriere zurück – und an ein Aufeinandertreffen mit einem Mafiamitglied. Nach einem Aufritt in einem Comedy–Klub sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe ihm 100 Dollar zugesteckt. «Ich sagte: ‹Oh, danke. Hören Sie, ich will nicht respektlos sein, aber wissen Sie, geben Sie es der Kirche oder so... Ich bin okay, aber danke.› Und er sagt zu mir: ‹Weisst du, du bist ein kluger Junge. Du nimmst kein Geld von Leuten wie mir. Das ist klug.› Und niemand hat mich je wieder belästigt», berichtete Leno.