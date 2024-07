Jay-Z, Nashorn und Russell Crowe: Der Trailer zu «Gladiator II» ist da

Kritik an Rap–Song im Teaser von «Gladiator II»

Das potentielle Publikum zeigt sich begeistert, bei YouTube hat der Trailer innerhalb einer guten halben Stunde bereits über 5.000 Likes bekommen. Kritik äussern viele in den Kommentaren an der Musik des Teasers. Neben klassisch orchestralen Klängen ist auch der Rapsong «No Church in the Wild» von Jay–Z (54) und Kanye West (47) zu hören.