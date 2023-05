Jay-Z träumt von einem Casino am New Yorker Times Square

Broadway als perfekter Casino-Standort?

In dem offenen Brief kündigen Jay-Z und sein Team an, dass ihr Plan nicht nur zusätzliche Touristen in die Stadt bringen werde, sondern dass er auch das Leben der New Yorker verbessern werde. Die Eröffnung eines Casinos am Times Square wirke sich unter anderem positiv auf die Geschäfte in der Umgebung aus, der öffentliche Nahverkehr profitiere davon, es werde stärker in die Abwasserentsorgung und Sicherheit investiert. Der Geschäftsplan schütze die Interessen der Schauspieler, Produzenten, Theater-Angestellten, Autoren und Schirmherren, die das Herz und die Seele des Broadways repräsentieren.